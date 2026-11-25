jpnn.com, JAKARTA - Ketua fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyebut partainya total mendukung Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono bisa terpilih sebagai Wapres RI.

Hal demikian dikatakan dia dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11) ini.

"Malam ini kami ingin menyampaikan pengumuman yang menurut kami amat penting, yaitu bahwa fraksi Gerindra resmi dan all out ya, mendukung Saudara Sugiono sebagai cawapres," kata dia, Rabu.

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Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) kemarin menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.

Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.

Habiburokhman menyebut dukungan untuk Sugiono dilayangkan setelah setiap anggota MPR fraksi Gerindra menyerap aspirasi rakyat.

"Menginginkan agar Pak Sugiono, bisa menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo dalam sisa masa jabatan yang relatif tidak terlalu lama," katanya.

Habiburokhman menilai kedua cawapres yang diusulkan Presiden Prabowo ke MPR sosok berkualitas memimpin negara.