Fraksi Gerindra Tanggapi Isu Keponakan Prabowo Jadi Menpora

jpnn.com - Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI Bambang Haryadi menilai kabar Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang bakal menjabat sebagai Menpora sebagai gosip politik semata.

Terlebih lagi, legislator Dapil IV Jawa Timur itu merasa narasumber yang menyebarkan kabar Sara -sapaan Rahayu Saraswati menjadi Menpora tak jelas atau anonim.

"Jadi, kami begini, lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya, itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah," ujar Bambang menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dia mengatakan semua pihak sudah seharusnya tidak menindaklanjuti kabar tanpa sumber jelas atau masih gosip semata.

"Jadi, tidak perlu kita bahas, kan. Kalau ada narasumbernya, boleh," lanjut Bambang.

Dia menilai isu Sara yang bakal menjabat Menpora setelah menyatakan mundur dari parlemen bersumber dari media sosial.

"Itu dijadikan bahan gosip saja, kan, atau buat lucu-lucuan saja, kan," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan mundur dari legislatif.