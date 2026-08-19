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Fraksi Golkar Rombak Pimpinan di AKD, Hetifah Tak Lagi Jadi Ketua Komisi X

Fraksi Golkar Rombak Pimpinan di AKD, Hetifah Tak Lagi Jadi Ketua Komisi X
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Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Golkar melakukan rotasi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI. Ketua Komisi X yang sebelumnya dijabat Hetifah Sjaifudian diganti Agung Widyantoro.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pergantian berdasarkan surat Fraksi Partai Golkar nomor SJ.00.1392/FPG/DPR RI/8/2026 tertanggal 18 Agustus 2026.

"Maka, pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengalami perubahan yang semula dari Saudari Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. nomor anggota A352 digantikan oleh Saudara Agung Widyantoro nomor anggota A319,” kata Cucun dalam rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

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Cucun kemudian meminta persetujuan anggota Komisi X DPR RI untuk menetapkan Agung sebagai ketua baru menggantikan Hetifah Sjaifudian.

“Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi X DPR RI, apakah Saudara Agung Widyantoro A319 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setuju," tanya Cucun yang dijawab setuju legislator Komisi X.

Adapun, Golkar juga menunjuk Sekretaris Fraksi Gde Sumarjaya Linggih menggantikan Sari Yuliati yang menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Adies Kadir.

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Wakil Ketua Komisi II DPR dari Golkar juga berganti dari semula diisi Zulfikar Arse kini dijabat Agun Gunanjar Sudarsa. 

Sementara, posisi Wakil Ketua Komisi III yang sempat kosong kini diisi Daniel Mutaqien Syafiuddin. (ast/jpnn)


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Fraksi Golkar melakukan rotasi di AKD DPR RI dengan menggantikan dan mengisi pejabat pimpinan Komisi II, III, dan X.


Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan

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