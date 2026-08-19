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Fraksi Golkar Rotasi Legislator, Bamsoet Jadi Anggota Biasa di Komisi II DPR RI

Fraksi Golkar Rotasi Legislator, Bamsoet Jadi Anggota Biasa di Komisi II DPR RI
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Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI untuk penyegaran organisasi.

Keputusan rotasi tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan oleh Fraksi Golkar pada 14 Agustus 2026 dengan nomor SJ.00.1384/FPG/DPRRI/VIII/2026.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, membenarkan adanya pergeseran posisi tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan hal biasa dalam dinamika fraksi di parlemen.

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"Ini tour of duty yang normal saja sesuai kebutuhan fraksi," kata Sarmuji kepada awak media, Rabu (19/8/2026).

Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar yang sebelumnya dijabat Hetifah Sjaifudian diganti Agung Widyantoro.

Golkar juga menunjuk Sekretaris Fraksi Gde Sumarjaya Linggih menggantikan Sari Yuliati yang menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Adies Kadir.

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Wakil Ketua Komisi II DPR dari Golkar juga berganti dari semula diisi Zulfikar Arse kini dijabat Agun Gunanjar Sudarsa. 

Sementara, posisi Wakil Ketua Komisi III yang sempat kosong kini diisi Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Mntan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet kini menjadi anggota Komisi II setelah sebelumnya bertugas di Komisi III.

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