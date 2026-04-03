Fraksi PAN DPR Kutuk Serangan Israel kepada Pasukan Perdamaian PBB

jpnn.com, JAKARTA - Tiga prajurit TNI meninggal dunia akibat serangan zionis Israel saat menjalankan misi perdamaian bersama PBB di Lebanon Selatan.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menyampaikan duka cita mendalam kepada tiga patriot bangsa ini.

“Turut berduka cita atas gugurnya patriot bangsa yang bertugas sebagai pasukan perdamaian,” kata Najib kepada awak media, Jumat (3/4).

Najib turut mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Saya mengutuk keras pasukan Israel yang telah melakukan penyerangan terhadap pasukan perdamaian PBB,” pungkas Ketua DPP PAN Jawa Barat ini.

Diketahui, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB meninggal saat serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan.

Tiga prajurit TNI yang meninggal itu bernama Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan, tiga prajurit TNI itu gugur ketika sedang menjalankan misi mengawal kendaraan UNIFIL menuju titik tertentu.