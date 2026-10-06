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Fraksi PDIP DPR Tegaskan Sistem Satu Data Indonesia Harus Berpihak Pada Rakyat

Fraksi PDIP DPR Tegaskan Sistem Satu Data Indonesia Harus Berpihak Pada Rakyat
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Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto (kiri) saat menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Satu Data Indonesia dalam rapat Badan Legislasi DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Foto: Dok. Humas FPDIP DPR

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keakuratan data dinilai menjadi fondasi agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto saat menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Satu Data Indonesia dalam rapat Badan Legislasi DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

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Sofwan mengatakan data tidak lagi dapat dipandang sebatas angka statistik.

Data telah menjadi instrumen penting bagi negara dalam membaca kondisi masyarakat, menyusun kebijakan, menentukan penggunaan anggaran, hingga mengukur keberhasilan pembangunan.

“Hari ini data bukan lagi sekadar angka dalam tabel statistik. Data adalah tulang punggung dalam memetakan permasalahan, merencanakan kebijakan, mengambil keputusan dan penggerak inovasi, sekaligus cermin yang memperlihatkan kondisi nyata masyarakat,” kata Sofwan.

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Menurut dia, kualitas data akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam melihat persoalan masyarakat secara utuh. Data yang akurat juga diperlukan agar kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh kebijakan dapat teridentifikasi dan mendapatkan perhatian.

“Data yang baik dan berkualitas bukan hanya membuat negara lebih efisien, tetapi juga membuat negara lebih peka. Data juga membantu pemerintah melihat yang selama ini luput, mendengar yang selama ini tidak terdengar, dan menjangkau yang selama ini tertinggal dan diabaikan,” ujarnya.

Fraksi PDIP DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan sistem Satu Data Indonesia yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

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