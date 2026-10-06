Fraksi PDIP Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Begini Penegasan I Wayan Sudirta

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara resmi menyatakan dukungan penuh dan memberikan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Dukungan tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dalam pidato pandangan fraksinya, I Wayan Sudirta menegaskan RUU Perampasan Aset adalah instrumen penting, namun kewenangan yang kuat dalam pelaksanaannya mutlak membutuhkan aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.

“Kewenangan yang kuat harus disertai dengan integritas, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang tepat: tepat melaksanakan hukum, tepat terhadap pelaku kejahatan, dan tepat dalam memberikan keadilan terhadap rakyat,” tegas I Wayan Sudirta di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan empat pandangan dan penekanan strategis agar RUU ini benar-benar membawa manfaat bagi negara dan masyarakat luas:

Pertama, RUU ini tidak boleh berhenti hanya pada paradigma perampasan dan pengembalian kerugian negara.

PDI Perjuangan menegaskan bahwa RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui pemulihan kekayaan hasil tindak pidana, agar dapat dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat.

Kedua, kewenangan negara tunduk pada hukum dan melindungi rakyat. Meski negara harus kuat dalam menghadapi kejahatan, seluruh kewenangan harus tunduk pada hukum yang berlaku.