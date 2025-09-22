menu
Fraksi PKS Dukung Prabowo Menyuarakan Perjuangan untuk Palestina di Forum PBB

Fraksi PKS Dukung Prabowo Menyuarakan Perjuangan untuk Palestina di Forum PBB

Fraksi PKS Dukung Prabowo Menyuarakan Perjuangan untuk Palestina di Forum PBB
Anggota Komisi I DPR l Syahrul Aidi Maazat mendukung penuh terhadap lawatan Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR l Syahrul Aidi Maazat mendukung penuh terhadap lawatan Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang.

Menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo pada forum internasional itu akan menjadi momentum diplomasi Indonesia untuk mempertegas posisi sebagai pemimpin Global South.

“Sidang Umum PBB menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk kembali hadir di level tertinggi dunia," ujar Syahrul dalam keterangannya, Senin (22/9).

Karena itu, Fraksi PKS mendukung penuh agar Presiden Prabowo menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan agenda keadilan global, memperjuangkan Palestina.

"Termasuk mendorong reformasi tata kelola internasional yang lebih adil dan inklusif,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS ini menekankan pentingnya lawatan lanjutan Presiden Prabowo ke Kanada dan Belanda sebagai langkah memperkuat kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pendidikan, energi, dan pertahanan. 

Namun, dia juga menegaskan perlunya pengawasan agar hasil pertemuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

“Kami mengingatkan agar diplomasi luar negeri tidak hanya berhenti pada seremoni atau retorika, melainkan menghasilkan kerja sama konkret yang memperkuat UMKM, ketahanan pangan, transisi energi, dan teknologi digital Indonesia," ungkap Syahrul.

Anggota Komisi I DPR l Syahrul Aidi Maazat mendukung penuh terhadap lawatan Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 PBB

