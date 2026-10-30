Francesco Bagnaia Kirim Pesan Tegas soal Marquez, Isu Team Order Ducati Memanas
jpnn.com - Francesco Bagnaia melontarkan pernyataan tegas di tengah isu team order Ducati yang menyeret nama Marc Marquez.
Saat rekan setimnya itu tengah memburu gelar juara dunia MotoGP 2026, Bagnaia menegaskan satu prinsip yang bisa membuat persaingan internal Ducati makin menarik.
Bagnaia tidak ingin peluang seorang pembalap dibatasi hanya karena kepentingan rekan setimnya.
Menurutnya, setiap pembalap harus tetap memiliki kesempatan untuk mengejar hasil terbaik, termasuk ketika situasi persaingan gelar melibatkan sesama penghuni garasi Ducati.
Bagnaia Punya Prinsip Sendiri soal Team Order
Bagi Bagnaia, team order untuk mengalah bukan sesuatu yang pernah menjadi bagian dari pengalamannya.
Rider yang karib disapa Pecco itu mengaku tidak pernah meminta bantuan semacam itu, bahkan ketika sedang berada dalam persaingan perebutan gelar juara dunia.
"Saya tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari tim. Saya juga tidak pernah meminta rekan setim untuk membantu dengan cara mengalah, termasuk saat sedang berjuang meraih gelar," ucapnya.
Pecco juga berpandangan bahwa keberadaan rekan setim yang sedang bersaing memperebutkan gelar tidak serta-merta menghilangkan hak pembalap lain untuk mengejar kemenangan.
Francesco Bagnaia melontarkan pernyataan tegas di tengah isu team order Ducati yang menyeret nama Marc Marquez.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Buka Suara soal Misi Bantu Marc Marquez
- Marc Marquez Pimpin 10 Terbaik Practice MotoGP Malaysia, Martin Mundur
- Marc Marquez Kecelakaan di Practice MotoGP Malaysia
- Nasib MotoGP Qatar 2026 di Ujung Tanduk, Sikap Para Pembalap Mulai Terungkap
- MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Singgung Team Order Ducati, Ada Pesan Tersembunyi
- FP1 MotoGP Malaysia Diwarnai Bendera Merah & Pembalap Mundur