Francesco Bagnaia Kirim Pesan Tegas soal Marquez, Isu Team Order Ducati Memanas

jpnn.com - Francesco Bagnaia melontarkan pernyataan tegas di tengah isu team order Ducati yang menyeret nama Marc Marquez.

Saat rekan setimnya itu tengah memburu gelar juara dunia MotoGP 2026, Bagnaia menegaskan satu prinsip yang bisa membuat persaingan internal Ducati makin menarik.

Bagnaia tidak ingin peluang seorang pembalap dibatasi hanya karena kepentingan rekan setimnya.

Menurutnya, setiap pembalap harus tetap memiliki kesempatan untuk mengejar hasil terbaik, termasuk ketika situasi persaingan gelar melibatkan sesama penghuni garasi Ducati.

Bagnaia Punya Prinsip Sendiri soal Team Order

Bagi Bagnaia, team order untuk mengalah bukan sesuatu yang pernah menjadi bagian dari pengalamannya.

Rider yang karib disapa Pecco itu mengaku tidak pernah meminta bantuan semacam itu, bahkan ketika sedang berada dalam persaingan perebutan gelar juara dunia.

"Saya tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari tim. Saya juga tidak pernah meminta rekan setim untuk membantu dengan cara mengalah, termasuk saat sedang berjuang meraih gelar," ucapnya.

Pecco juga berpandangan bahwa keberadaan rekan setim yang sedang bersaing memperebutkan gelar tidak serta-merta menghilangkan hak pembalap lain untuk mengejar kemenangan.