Francesco Bagnaia Makin Terpuruk di MotoGP 2026, Ducati GP26 Jadi Sumber Masalah?

jpnn.com - Francesco Bagnaia sedang mengalami periode sulit di MotoGP 2026.

Pembalap Ducati itu kembali gagal meraih hasil maksimal saat tampil di Aragon.

Bagnaia hanya finis ke-11 pada Sprint Race sebelum terjatuh dalam balapan utama.

Hasil tersebut melanjutkan tren buruk yang dialaminya sejak MotoGP 2026 kembali bergulir setelah jeda musim panas.

"Saya merasa ini merupakan salah satu periode terberat dalam karier saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil yang didapat masih jauh dari harapan," ucapnya.

Bagnaia Terpuruk di Aragon

Masalah utama Bagnaia masih berkaitan dengan cengkeraman ban belakang Ducati GP26. Kondisi itu membuatnya kesulitan mengendalikan motor, bahkan ketika tidak memaksakan diri.

"Saat ini saya merasa tidak benar-benar mengendalikan motor. Ketika mencoba lebih keras, saya bisa jatuh, bahkan ketika melaju lebih pelan pun masalah tersebut masih muncul," tambahnya.

Bagnaia sebenarnya sempat tampil konsisten dengan meraih empat podium beruntun sebelum jeda musim panas. Namun, performanya menurun sejak balapan di Silverstone.