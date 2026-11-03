Francesco Bagnaia Sudah Tak Tahan, Ingin Segera 'Kabur' dari MotoGP 2026

jpnn.com - Francesco Bagnaia tampaknya sudah kehabisan kesabaran menghadapi musim MotoGP 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu bahkan mengaku ingin segera melewati sisa kompetisi setelah kembali mendapatkan hasil mengecewakan di seri Malaysia.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Bagnaia merasa persoalan pada motornya belum juga menemukan jalan keluar.

Rider asal Italia bahkan mengakui ada sesuatu yang dahulu membantunya menemukan kecepatan, tetapi kini tidak lagi tersedia.

"Saat di Motegi tahun lalu, saya masih memiliki sesuatu yang membantu saya mendapatkan kembali ritme balapan. Sayangnya, hal itu sekarang sudah tidak tersedia lagi," ucapnya.

Pecco Kembali Terpuruk di Sepang

Akhir pekan di Malaysia kembali menjadi pengalaman mengecewakan bagi Pecco -sapaan Bagnaia-.

Setelah mengamankan posisi keenam dalam sprint race, Pecco justru terlempar ke urutan ke-13 pada balapan utama, Minggu (1/11/2026).

Pecco menilai hujan pada sprint race menjadi keuntungan tersendiri. Kondisi lintasan saat itu membuatnya bisa memacu motor lebih leluasa dibandingkan ketika trek kering.