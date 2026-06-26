Francesco Bagnaia Tinggalkan Ducati, Aprilia Langsung Kirim Ancaman untuk MotoGP 2027

jpnn.com - Francesco Bagnaia siap memulai babak baru dalam kariernya di MotoGP.

Juara dunia dua kali itu dipastikan meninggalkan Ducati dan akan memperkuat Aprilia mulai musim 2027.

Aprilia mengikat pembalap asal Italia tersebut dengan kontrak berdurasi empat musim.

Kesepakatan itu membuat Bagnaia akan mengenakan seragam tim pabrikan asal Noale hingga akhir MotoGP 2031.

Nantinya, Pecco akan berbagi garasi dengan Marco Bezzecchi dalam proyek ambisius tim untuk kembali merebut mahkota juara dunia.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyebut perekrutan Bagnaia merupakan bagian dari visi besar klub untuk menghadirkan kekuatan terbaik dari Italia di ajang balap motor paling bergengsi.

"Kami memiliki tujuan yang sama dengan Michele Colaninno, yakni membawa nama Italia makin diperhitungkan."

"Karena itu, kami memilih Marco dan Pecco sebagai bagian dari masa depan Aprilia Racing," ucap Rivola.