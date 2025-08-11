Francesco Bagnaia vs Marc Marquez: Pertarungan Batin di Dalam Ducati?

jpnn.com - Francesco Bagnaia kabarnya sakit hati dengan keputusan manajemen Ducati merekrut Marc Marquez di MotoGP 2025.

Bagnaia merupakan andalan Ducati dalam enam musim terakhir. Pembalap asal Italia itu membayar kepercayaan tim dengan meraih dua gelar Juara Dunia pada 2022 dan 2023.

Marquez Usik Bagnaia di Ducati

Namun, dominasi Bagnaia di tim pabrikan tersebut dinilai mulai terusik setelah Ducati merekrut Marquez, salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP.

Marquez resmi diumumkan sebagai pembalap Ducati Lenovo pada Juni 2024. Rider asal Spanyol itu langsung menandai debutnya di MotoGP 2025 dengan performa impresif.

Pengamat MotoGP Carlo Penat menilai keputusan Gigi Dall’Igna selaku General Manager Ducati merekrut Marquez telah melukai hati Bagnaia.

“Keputusan Gigi Dall’Igna merekrut Marc Marquez melukai Pecco Bagnaia. Hal ini membuat tim tidak menghargainya,” kata Pernat, dikutip dari Motosan.

"Secara pribadi, saya mengkritik langkah itu. Saya tak dapat menyembunyikannya karena faktanya itu mengecewakan bagi tim yang telah melahirkan pembalap juara," tambahnya.

Marquez Pilihan Tepat Ducati

Meski begitu, Pernat juga meyakini Marquez adalah pilihan tepat dan tak akan mengecewakan manajemen Ducati.