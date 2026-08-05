Francisco Rivera: Persebaya Siap Beri Kejutan untuk Persib di Final Piala Presiden 2026

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya mengaku sudah mengetahui kekuatan Persib Bandung saat jumpa pada final Piala Presiden 2026.

Pemain Persebaya, Francisco Rivera mengungkapkan bahwa Persib merupakan tim yang favorit meriah gelar juara.

Untuk itu pemain kelahiran 23 September 1994 itu menyebut bahwa kondisi tersebut menguntungkan tim berjuluk Bajul Ijo.

Dengan bermain lebih lepas diharapkan tim asuhan Bernardo Tavares bisa memberikan kejutan dan meraih gelar juara.

“Semua tahu Persib memiliki skuad yang bagus, pemain-pemain mereka berpengalaman dan punya kualitas yang sangat baik.”

“Besok kami akan melakoni pertandingan yang tidak mudah dan semoga kami bisa berjuang keras,” ujar pemain terbaik Liga 1 musim 2023/24 itu.

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Francisco Rivera bakal menjadi andalan Bernardo Tavares selain Yann Mabella, serta Alex Martins untuk bisa menjebol gawang Persib Bandung.

Sejauh ini pertahanan Maung Bandung yang dikawal Patricio Matricardi dan Gabriel Mutombo Kupa masih solid dengan baru kebobolan satu gol.