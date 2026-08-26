Franco Morbidelli Belum Dapat Kursi MotoGP 2027, Jalan Keluar Mulai Terlihat?

jpnn.com - Peta persaingan kursi MotoGP 2027 mulai memunculkan tanda tanya bagi Franco Morbidelli.

Situasi tersebut muncul setelah kontraknya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan berakhir pada penghujung musim 2026.

Di sisi lain, tim milik Valentino Rossi itu mulai menyusun komposisi baru.

Fermin Aldeguer menjadi salah satu bagian dari rencana tersebut, sedangkan Fabio Di Giannantonio sudah memilih KTM sebagai pelabuhan berikutnya.

WSBK Bisa Jadi Jalan Baru

Di tengah ketidakpastian itu, muncul kemungkinan Morbidelli melanjutkan karier di luar MotoGP.

Laporan Marca menyebut Ducati Superbike membuka peluang bagi pembalap berusia 31 tahun tersebut. Jika terealisasi, Morbidelli tetap mengendarai motor Ducati, tetapi dengan panggung yang berbeda.

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Pilihan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Pengalaman Morbidelli di level tertinggi menjadi pertimbangan penting dibandingkan kandidat lain yang sebelumnya masuk radar Ducati.

Pertukaran Posisi dengan Bulega?

Salah satu nama yang turut berada di tengah pusaran rumor ialah Nicolo Bulega.