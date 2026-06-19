Frans Antoni Pegang Kendali di Bisnis Narkoba Fredy Pratama, Ini Tampangnya
jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Frans Antoni (FA), seorang pengendali keuangan jaringan gembong narkoba Fredy Pratama.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut Frans didatangkan dari Malaysia dan diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (19/6/2026) siang.
Berdasarkan pantauan ANTARA, Frans tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat sore pukul 15.28 WIB.
Frans tampak mengenakan kacamata, baju berwarna hitam, celana abu-abu, dan sepatu hitam.
Saat turun dari mobil, Frans digiring oleh petugas menuju gedung dengan tangan terborgol.
Di belakangnya, tampak petugas juga menggiring seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan masker.
Ketika awak media melontarkan pertanyaan, Frans hanya diam dan mengikuti arahan petugas untuk masuk ke dalam gedung.
Fredy Pratama merupakan warga negara Indonesia yang menjadi gembong narkotika jaringan internasional. Ia dikabarkan bermukim dan mengendalikan peredaran narkoba dari Thailand.
Bareskrim Polri menangkap Frans Antoni (FA), seorang pengendali keuangan jaringan gembong narkoba Fredy Pratama. Inilah orangnya.
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