Frans Putros Harap Bojan Hodak Tak Tinggalkan Persib Bandung ke Timnas Indonesia
jpnn.com - Frans Putros ikut mengomentari rumor kepindahan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ke Timnas Indonesia.
Bek imor asal Irak itu mengaku tidak pernah menanggapi berbagai isu yang beredar di klub. Fokusnya saat ini hanyalah membantu tim meraih kemenangan pada setiap pertandingan.
"Tidak, saya tidak mendengar apa pun, dan ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Saya adalah pemain di sini dan tidak mendengarkan rumor," kata Putros ditemui usai latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (12/11/2025).
Frans Putros Ingin Bojan Hodak Bertahan
Penggawa Timnas Irak tersebut berharap Bojan Hodak tetap bertahan di Persib. Dia menyebut sosok pelatih asal Kroasia itu merupakan alasan utama dirinya datang ke Bandung.
Putros ingin mengangkat trofi juara bersama sosok pelatih berkepala plontos itu.
"Ya saya tahu, bisa dilihat dia melatih dengan bagus dan penting bagi kami. Berkat dia juga saya datang ke sini," ujarnya.
"Hanya ini yang bisa saya katakan dan saya harap dia tetap tinggal di sini dan tidak pergi ke Timnas andai memang rumor itu benar. Saya tidak bisa bicara apa pun," lanjutnya.
Asisten Pelatih Enggan Berspekulasi
Sementara itu, asisten pelatih Persib Igor Tolic enggan berkomentar mengenai isu Bojan Hodak yang dikabarkan menjadi kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia.
Respons bek asing Persib Frans Putros mengenai rumor kepindahan Bojan Hodak ke Timnas Indonesia.
