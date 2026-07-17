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Frans Putros Pergi, Pelatih Persib Minta Bobotoh Melakukan Ini

Frans Putros Pergi, Pelatih Persib Minta Bobotoh Melakukan Ini
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Pelatih Persib, Igor Tolic saat ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung segera mencari pengganti pemain Irak Frans Putros yang meninggalkan tim.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan manajemen masih aktif bergerak di bursa transfer guna mencari sosok pengganti bek Timnas Irak tersebut.

Putros resmi berpisah dengan Persib setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dalam negosiasi perpanjangan kontrak.

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Maung Bandung sempat berupaya mempertahankan pemain berusia 33 tahun yang menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan Persib menjuarai Super League 2025/2026.

Namun, tak ada titik temu.

Menanggapi kepergian Putros, Igor memastikan Persib sudah menyiapkan langkah untuk menambah kekuatan di lini belakang.

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Dia mengatakan proses pencarian pemain masih berlangsung karena bursa transfer belum ditutup.

"Ya. Kami masih mencari, bursa transfer masih terbuka. Jadi, kami akan mencari, jangan khawatir, kami akan meningkatkan tim," kata Igor saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (17/7).

Persib Bandung segera mencari pengganti Frans Putros, setelah pemain tersebut tidak memperpanjang kontraknya dengan tim.

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