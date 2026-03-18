Frans Putros Tinggalkan Persib Bandung Demi Misi Piala Dunia 2026
jpnn.com - Kabar penting datang dari bek Persib Bandung Frans Putros.
Pemain bernomor punggung 55 itu resmi mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Irak.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan agenda krusial Irak di babak play-off antarbenua Piala Dunia FIFA 2026.
Surat resmi pemanggilan sudah diterima manajemen Persib.
Dalam dokumen yang ditandatangani Sekretaris Jenderal IFA, Mohammed Farhan Obaid, Putros diminta bergabung dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Monterrey mulai 23 Maret hingga 2 April 2026.
Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan Irak menghadapi laga penentuan menuju putaran final Piala Dunia 2026.
Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu sebelumnya berhasil melewati hadangan Uni Emirat Arab pada putaran kelima zona Asia.
Kini, Irak sudah ditunggu tantangan berat. Mereka akan berhadapan dengan pemenang duel antara Bolivia dan Suriname pada 31 Maret 2026.
