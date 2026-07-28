Freelander 8 Berpotensi Jadi Pesaing Berat di Segmen SUV Premium

jpnn.com - Freelander 8 tampaknya siap menjadi penantang baru di segmen SUV premium.

Menjelang peluncurannya pada Agustus nanti, Chery-JLR kembali membuka detail kabin yang dipenuhi teknologi mutakhir dan fitur kenyamanan kelas atas.

SUV tersebut tampil dengan kokpit digital berpusat pada layar panoramik 46,3 inci serta layar hiburan 17,3 inci untuk penumpang belakang.

Jantung sistem infotainment-nya mengandalkan prosesor Qualcomm Snapdragon 8397.

Otak tersebut menawarkan lonjakan performa untuk mengakomodasi berbagai fitur pintar, termasuk teknologi bantuan berkendara Huawei Qiankun ADS.

Nuansa premium juga terasa dari penggunaan material kayu open-pore, aluminium daur ulang, dan jok kulit Nappa.

Sistem audio Harman Kardon 23 speaker, kaca akustik berlapis, hingga fitur peredam bising aktif makin memperkuat kenyamanan di dalam kabin.