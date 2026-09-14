Freelander 8 Buktikan Ketangguhan di Tibet, Tembus Ketinggian 6.002 Meter
jpnn.com - Perusahaan patungan Chery Jaguar Land Rover (CJLR) mengumumkan bahwa Freelander 8 EREV yang resmi dirilis kepada publik mendapatkan rekor Guinners World Record 2026.
Pasalnya, SUV berteknologi extended range electric vehicle (EREV) itu sukses melibas lintasan dengan ketinggian 6.002 meter di Pengunungan Tibet, China.
Pencapaian itu diumumkan saat perilisan mobil tersebut di Tiongkok pada awal September 2026 lalu.
Pabrikan mobil asal Tiongkok itu mengungkapkan bahwa Freelender 8 yang sukses menaklukkan medan ekstrem di Tibet itu mencatatkan rekor baru.
Angka 6.002 meter itu dikatakan memecahkan rekor mobil hybrid BYD Fang Cheng yang mencapai 5.980,05 meter pada saat diuji 2024 lalu.
Rekor tersebut menjadi salah satu data paling konkret soal batas operasional EREV di ketinggian ekstrem.
CarnewsChina, Minggu (13/9) waktu setempat melaporkan, pencapaian itu membuat CJLR optimistis mobilnya itu bisa bersaing dengan rivalnya.
Mereka melihat teknologi di SUV itu menunjukkan bagaimana kombinasi sistem penggerak listrik dan mesin pembakaran dapat dimanfaatkan untuk menghadapi medan dengan tantangan ketinggian serta kontur jalan yang sulit.
CJLR mengumumkan bahwa Freelander 8 yang resmi dirilis kepada publik mendapatkan rekor Guinners World Record.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aturan Penting Saat Mobil Mogok di Tengah Jalan
- Jeep Wrangler JL-2A Edisi Khusus: Jejak Militer Kembali Menggema
- Harga Rp 100 Jutaan, Geely Panda Mini Karting Tebar Ancaman
- Evaluasi Volkswagen Group: Merah Ducati Kini Dibayangi Tanda Tanya
- BMW Siksa iX5 Hydrogen Sebelum Resmi Dipasarkan
- Penjualan Anjlok, Volvo Setop Produksi SUV Listrik Ini