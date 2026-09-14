Freelander 8 Buktikan Ketangguhan di Tibet, Tembus Ketinggian 6.002 Meter

jpnn.com - Perusahaan patungan Chery Jaguar Land Rover (CJLR) mengumumkan bahwa Freelander 8 EREV yang resmi dirilis kepada publik mendapatkan rekor Guinners World Record 2026.

Pasalnya, SUV berteknologi extended range electric vehicle (EREV) itu sukses melibas lintasan dengan ketinggian 6.002 meter di Pengunungan Tibet, China.

Pencapaian itu diumumkan saat perilisan mobil tersebut di Tiongkok pada awal September 2026 lalu.

Pabrikan mobil asal Tiongkok itu mengungkapkan bahwa Freelender 8 yang sukses menaklukkan medan ekstrem di Tibet itu mencatatkan rekor baru.

Angka 6.002 meter itu dikatakan memecahkan rekor mobil hybrid BYD Fang Cheng yang mencapai 5.980,05 meter pada saat diuji 2024 lalu.

Rekor tersebut menjadi salah satu data paling konkret soal batas operasional EREV di ketinggian ekstrem.

CarnewsChina, Minggu (13/9) waktu setempat melaporkan, pencapaian itu membuat CJLR optimistis mobilnya itu bisa bersaing dengan rivalnya.

Mereka melihat teknologi di SUV itu menunjukkan bagaimana kombinasi sistem penggerak listrik dan mesin pembakaran dapat dimanfaatkan untuk menghadapi medan dengan tantangan ketinggian serta kontur jalan yang sulit.