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Freelander 8 EREV Bakal Melantai Awal Bulan Depan, Sebegini Bocoran Harganya

Freelander 8 EREV Bakal Melantai Awal Bulan Depan, Sebegini Bocoran Harganya
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Perusahaan patungan Chery Jaguar Land Rover (CJLR) akan Freelander 8 EREV untuk dirilis kepada publik pada 3 September 2026 mendatang. Foto: Carnewschina.

jpnn.com, TIONGKOK - Perusahaan patungan Chery Jaguar Land Rover (CJLR) akan membuat kejutan di industri otomotif global,

Pasalnya, kedua perusahaan itu tengah mempersiapkan Freelander 8 EREV untuk dirilis kepada publik di Tiongkok pada 3 September 2026 mendatang.

Seusai di pasar Tiongkok, SUV berwajah tangguh itu kemungkinan akan dipasarkan di sejumlah negara.

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Freelander 8 adalah produk terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan patungan Chery Jaguar Land Rover.

Model itu disebut-sebut akan menjadi penerus Freelander yang produksinya dihentikan Land Rover pada 2014 lalu.

Namun, menjelang debut publik Freelander 8 EREV, CJLR sudah mulai membuka pra-penjualan kepada konsumen dengan banderol 339.900 – 459.900 yuan atau sekitar Rp 897 juta hingga Rp 1,21 miliar.

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Dikutip CarsnewsChina, Senin (31/8), Freelander 8 hadir sebagai model SUV yang memiliki ukuran besar. Dimensi mobil memiliki panjang mencapai 5.118mm, lebar 2.050mm, tinggi 1.898 mm, serta wheelbase 3.040mm.

Sebagai pebanding, dimensi mobil itu jauh lebih besar dari Freelander generasi pertama. Panjang bodinya diklaim mencapai 736 mm.

Perusahaan patungan Chery Jaguar Land Rover (CJLR) akan Freelander 8 EREV untuk dirilis kepada publik pada 3 September 2026 mendatang.

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