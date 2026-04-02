Freelander: Kembalinya Sang Legendaris dengan Jiwa Baru

jpnn.com - Kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover, memasuki babak baru dengan menghidupkan kembali nama legendaris Freelander sebagai merek global kendaraan energi baru (NEV).

Langkah itu menandai transformasi besar Freelander dari sekadar nama model menjadi brand independen.

Diresmikan pada Juni 2024, Freelander kini berdiri di jalur berbeda dari lini utama Jaguar Land Rover—Range Rover, Defender, Discovery, dan Jaguar—serta terpisah dari portofolio Chery.

Fokusnya jelas: menggabungkan kemewahan khas Inggris dengan inovasi teknologi elektrifikasi dari China.

Berbasis di Shanghai sebagai kantor pusat global, Freelander ditopang jaringan internasional yang mencakup pusat desain di Gaydon, Inggris, hingga fasilitas riset di Suzhou dan pabrik cerdas di Changshu.

Seluruh produk akan digarap oleh tim desain global lintas negara, mencerminkan ambisi besar merek untuk bermain di panggung dunia.

Model produksi pertama dijadwalkan meluncur pada paruh kedua tahun ini, dengan produksi massal menyusul pada 2026.

Setelah debut di pasar Tiongkok, ekspansi global disiapkan secara agresif dengan target merilis model baru setiap enam bulan—total enam model dalam lima tahun.