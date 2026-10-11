Freelander Memulai Jejak Globalnya di Gurun Pasir UEA

jpnn.com - Freelander—nama yang pernah memikat hati pencinta off-road sejak 1997—kini terlahir kembali, dan memilih gurun pasir Uni Emirat Arab.

Namun kali ini, jalannya sama sekali berbeda. Di balik kebangkitan sang legenda, ada perkawinan dua raksasa: Jaguar Land Rover (JLR) dari Inggris dan Chery Group dari Tiongkok.

Kolaborasi itu bukan cuma soal menghidupkan nostalgia, melainkan pengakuan jujur atas peta teknologi otomotif hari ini.

JLR membawa warisan desain premium dan karakter all-terrain yang ikonik, sementara Chery menyuntikkan kecerdasan teknologi elektrifikasi serta kekuatan rantai pasok globalnya.

"Freelander adalah legenda otomotif asal Inggris. Namun, ambisi kami melampaui sekadar menghadirkannya kembali," ungkap CEO Freelander International Lucia Mao dalam keterangan, Minggu (11/10).

Dia menegaskan perpaduan jiwa Inggris dan teknologi cerdas Tiongkok adalah kunci untuk membawa nama besar ini melangkah jauh lebih jauh.

Langkah pertama babak baru ini diwujudkan lewat Freelander 8.

Melihat sosoknya, garis keturunan SUV premium Inggris masih terasa pekat lewat proporsi Castle-Style Body dan lampu Signature Interlocking.