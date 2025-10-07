Frekuensi C Band Transvision Hadirkan Tayangan Stabil di Segala Cuaca

jpnn.com, JAKARTA - Transvision resmi memperluas jangkauan layanan televisi satelit berbayar di Indonesia dengan menghadirkan frekuensi C Band, yang dikenal lebih tahan terhadap gangguan cuaca dan memiliki jangkauan siaran yang lebih luas hingga pelosok negeri.

Peralihan ke frekuensi C Band ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelanggan, terutama bagi pemilik hunian, apartemen, hotel, dan penyedia penginapan yang membutuhkan stabilitas tayangan di wilayah dengan curah hujan tinggi.

Mulai harga Rp.19.000-an, pelanggan sudah dapat menikmati lebih dari 100 saluran hiburan nasional dan internasional.

Layanan C Band mulai tersedia sejak 3 Oktober 2025 melalui dealer resmi Transvision di seluruh Indonesia, maupun secara daring.

Selain menawarkan tayangan lebih stabil, C Band juga didukung oleh perangkat set-top box yang terjangkau dan berkualitas tinggi, serta akses ke berbagai saluran premium, seperti HBO, TvN, Trans TV, Trans7, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia.

Transvision juga memperkenalkan Channel Jowo, saluran berbahasa Jawa penuh yang menampilkan konten budaya, hiburan, dan informasi khas masyarakat Jawa.

Programnya mencakup cerita rakyat, wayang kulit, gamelan, kuliner tradisional, hingga dokumenter budaya yang memperkaya pengetahuan dan rasa bangga terhadap warisan Nusantara.

“Lewat layanan C Band, Transvision ingin memastikan seluruh keluarga Indonesia dapat menikmati hiburan premium dengan harga terjangkau dan kualitas tayangan yang andal. Kehadiran C Band ini merupakan bukti komitmen kami menghadirkan solusi televisi satelit yang fleksibel, stabil, dan relevan bagi semua segmen pelanggan,” ujar Brando Tengdom, Direksi Marketing & Sales Transvision.