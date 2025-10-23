menu
French Open 2025: Duel Panas Wakil Indonesia, 1 Tiket Perempat Final Sudah di Tangan
Sabar Karyaman/Moh Reza Pahlevi menjadi salah satu wakil Indonesia di 16 besar French Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia dipastikan mengamankan satu tiket perempat final French Open 2025.

Dua wakil ganda putra Merah Putih akan saling berhadapan pada babak 16 besar yang digelar di Glaz Arena, Kamis (23/10/2025).

Bentrok tak terhindarkan antara dua pasangan Indonesia itu mempertemukan Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melawan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Duel ini menjadi yang pertama bagi Sabar/Reza dan Rian/Rahmat di panggung internasional.

Meski salah satu pasangan harus tersingkir, hasil ini memastikan bendera Merah Putih tetap berkibar di babak delapan besar French Open 2025.

Sementara itu, perjuangan wakil Indonesia di sektor lain juga tak kalah berat.

Ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan empat asal Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Di sektor ganda campuran, pasangan muda Jafar Hidayatullah/Felisha A.N. Pasaribu sudah ditunggu unggulan ketiga asal Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran.

Indonesia dipastikan mengamankan satu tiket perempat final French Open 2025. Simak selengkapnya di sini.

