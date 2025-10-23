French Open 2025: Jojo Tumbang, Ginting Juga, Lihat Bagan

jpnn.com, CESSON SEVIGNE - Alwi Farhan menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang tersisa di French Open 2025 Super 750.

Dua pemain lain Merah Putih, yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting tak bisa satu nasib dengan Alwi.

Jojo -panggilan Jonatan, yang pekan lalu menjuarai Denmark Open 2025 Super 750, rontok di 16 Besar French Open tahun ini.

Pada laga di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Kamis (23/10) malam WIB, Jojo kalah rubber game dari Koki Watanabe (Jepang) 21-11, 19-21, 23-25.

Tak lama setelah Jojo keok, Ginting pun tumbang.

Ginting yang masih berusaha kembali ke level permainannya setelah berkutat dengan urusan cedera dan lain-lain, kalah di 16 Besar dari tunggal putra Taiwan Chi Yu Jen 21-14, 23-25, 15-21. (bwf/jpnn)

Perempat Final Tunggal Putra French Open 2025 Super 750

Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Alwi Farhan (Indonesia)

Christo Popov (Prancis) vs Chi Yu Jen (Taiwan)

Koki Watanabe (Jepang) vs Li Shi Feng (China)

Viktor Axelsen (Denmark)/Chou Tien Chen (Taiwan) vs Brian Yang (Kanada)/Anders Antonsen (Denmark)