French Open 2025: Jorji Terlihat Lemas, Sering Out
jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Tunggal putri peringkat sebelas dunia dari Indonesia Gregoria Mariska Tunjung a.k.a Jorji angkat koper dari French Open 2025 Super 750.
Jorji tumbang di babak pertama atau 32 Besar.
Perempuan berusia 26 tahun itu kalah dari ranking 14 dunia dari China Gao Fang Jie pada laga di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Selasa (21/10) malam WIB.
Jorji kalah rubber game 21-18, 6-21, 13-21.
Statistik BWF merangkum, pertemuan ke-5 Jorji dengan Gao ini berlangsung selama 49 menit.
Jorji tak terlihat bergairah, tampak lemas. Sering terlihat membuat kesalahan sendiri, entah itu koknya menyangkut di net atau terlalu panjang-lebar alias out.
Kekalahan itu membuat head to head Jordi vs Gao menjadi 2-3.
Indonesia masih punya satu wakil lagi di nomor tunggal putri, yakni Putri Kusuma Wardani.
Jorji angkat koper dari French Open 2025 Super 750, kalah dari pemain lapis ke sekian China.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- French Open 2025: PBSI Tidak Banyak Bergantung pada Fajar/Fikri
- French Open 2025: Tantangan Besar Menanti Delegasi Merah Putih
- Ternyata An Se Young Makin Dekat dengan Kento Momota
- Denmark Open 2025: An Se Young dan Putri KW Senasib
- Putri KW Melangkah ke 16 Besar Korea Open 2025, Ungkap Rasa Panik Saat Lawan Bangkit
- Putri KW Gagal Ketemu An Se Young di China Masters 2025