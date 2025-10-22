menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » French Open 2025: Kelelahan Tak Jadi Alasan, Jonatan Christie Tunjukkan Kelas Juara

French Open 2025: Kelelahan Tak Jadi Alasan, Jonatan Christie Tunjukkan Kelas Juara

French Open 2025: Kelelahan Tak Jadi Alasan, Jonatan Christie Tunjukkan Kelas Juara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jonatan Christie berhasil melangkah ke babak 16 besar French Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie seolah belum kehabisan tenaga. Hanya berselang tiga hari setelah menjuarai Denmark Open 2025, tunggal putra ranking lima dunia itu kembali menunjukkan kelasnya di babak pertama French Open 2025.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Rabu (22/10/2025), Jojo -sapaan Jonatan- menang dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-12.

Perlawanan Alot Kenta Nishimoto

Pada gim pertama, Jojo sempat dibuat repot oleh permainan cepat Nishimoto.

Baca Juga:

Namun, penguasaan lapangan dan ketenangan menjadi kunci kebangkitannya di paruh akhir gim.

Memasuki set kedua, pemain ranking lima dunia itu tampil lebih trengginas dan tak memberi ruang bagi Nishimoto untuk berkembang.

"Saya baru tiba di Prancis hari Senin malam, jadi waktu adaptasinya sangat singkat. Lapangan dan shuttlecock-nya juga berbeda, jadi harus cepat menyesuaikan."

Baca Juga:

"Saya tahu kondisi tubuh belum fit, jadi permainan saya lebih fokus ke tarik panjang dulu, baru menyerang kalau ada peluang," ucap Jojo.

Gelar Denmark Open 2025 Jadi Bahan Bakar

Meski belum sepenuhnya bugar, semangat juara yang baru saja diraih di Denmark Open menjadi bahan bakar tersendiri.

Belum pulih sepenuhnya, Jonatan Christie tetap tampil perkasa di laga pembuka French Open 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI