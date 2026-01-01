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French Open 2026: 5 Wakil Indonesia Masuk 16 Besar, Kejutan Ubed Singkirkan Jojo

French Open 2026: 5 Wakil Indonesia Masuk 16 Besar, Kejutan Ubed Singkirkan Jojo
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Pebulu tangkis Moh Zaki Ubaidillah saat melawan Jonatan Christie dalam French Open 2026 di Arena Grand Paris, Selasa (20/10). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, PARIS - Indonesia menempatkan lima wakil di 16 turnamen bulu tangkis French Open 2026 setelah berlaga di Arena Grand Paris, Selasa (20/10).

Dari sektor Tunggal Putra, ada Moh. Zaki Ubaidillah. Pebulu tangkis asal klub PB Djarum itu melangkah seusai mengatasi rekan satu negaranya Jonatan Christie lewat pertarungan rubber game 21-16, 17-21, 17-21.

Langkah positif tersebut juga diikuti oleh Ganda Putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Peraih medali emas Asian Games 2026 itu mengawali langkah di turnamen BWF Super 500 itu seusai menang melawan wakil Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen straight game 21-18, 21-15.

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Kegemilangan pasangan berjuluk The Babies itu tidak diikuti oleh Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi yang menyerah dari ganda putra Korea Kang Min-hyuk/Lee Jong-min 19-21, 20-22.

Dari sektor Ganda Putri, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti kompak melangkah ke babak kedua.

Pasangan Rachel/Febi memastikan tempat di 16 besar seusai menang menghadapi ganda putri Hong Kong Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan rubber game 18-21, 21-11, 21-16.

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Tiwi/Fadia mengikuti jejak Rachel/Febi seusai mengatasi rekan satu negaranya Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dengan skor 21-19, 21-14.

Adapun di sektor Ganda Campuran, pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan di French Open 2026.

Lihat di sini hasil lengkap wakil Indonesia pada 32 besar French Open 2026, Selasa (20/10)

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