French Open 2026 di Tengah Situasi Memanas Paris, Begini Kondisi Tim Indonesia

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia tetap memusatkan perhatian pada French Open 2026 meski situasi keamanan di Paris tengah menjadi perhatian akibat demonstrasi dan kericuhan.

Manajer tim Indonesia Eng Hian memastikan seluruh anggota tim tiba dengan selamat.

Para pemain juga sudah menjajal arena pertandingan untuk mematangkan persiapan menghadapi turnamen BWF World Tour Super 750 yang berlangsung pada 20–25 Oktober 2026.

"Tim bulu tangkis Indonesia sudah tiba di Paris dengan aman dan selamat. Tadi pagi sudah berlatih di arena dan fokusnya penuh ke turnamen French Open," kata Eng Hian.

Pihak tim terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris untuk memantau perkembangan situasi.

Eng Hian menyebut kondisi hingga saat ini masih terkendali, tetapi seluruh anggota tim tetap diminta meningkatkan kewaspadaan.

"Kami terus memantau situasi dan kondisi yang ada di Paris dan menjalin komunikasi yang intens dengan KBRI. Puji Tuhan sampai saat ini masih kondusif," tambahnya.

Eng Hian juga meminta para pemain dan ofisial mematuhi arahan KBRI, terutama dengan menghindari lokasi demonstrasi dan kerumunan, serta mengikuti informasi terbaru mengenai keamanan.