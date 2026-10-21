French Open 2026: Sempat Tertekan, Ubed Paksa Jonatan Christie Angkat Koper

jpnn.com - Moh Zaki Ubaidillah mengawali kiprahnya di French Open 2026 dengan hasil mengejutkan. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu berhasil menyingkirkan Jonatan Christie pada babak pertama, Selasa (20/10/2026).

Ubed harus berjuang selama 69 menit di Arena Grand Paris sebelum menundukkan Jojo -sapaan Jonatan- yang berstatus unggulan keempat.

Pemain berusia 19 tahun itu menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-17, 21-17.

Pelajaran Berharga dari Jonatan Christie

Seusai pertandingan, Ubed mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Dia menganggap duel melawan Jojo sebagai kesempatan berharga untuk menambah pengalaman dan memetik pelajaran dari seniornya.

"Alhamdulillah, saya bisa melewati pertandingan ini dengan baik dan meraih kemenangan. Saya mendapat banyak pengalaman dari Koh Jonatan. Kami berdua sama-sama berjuang keras untuk menang," ucapnya.

Ubed menjelaskan bahwa dirinya belum menemukan ritme permainan yang tepat pada gim pembuka. Dia kemudian mengubah pendekatan dengan meningkatkan kecepatan hingga mampu merebut dua gim berikutnya.

Ubed Belum Puas

Meski berhasil membuat kejutan, Ubed menyadari penampilannya masih belum stabil. Dia ingin terus memperbaiki permainan agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

“Saya masih harus membuktikan bahwa bisa tampil konsisten karena performa saya terkadang naik turun. Saya ingin mencapai level permainan Koh Jonatan, tetapi masih banyak yang harus saya pelajari," tandasnya.