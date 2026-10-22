French Open 2026: Ubed Hentikan Koki Watanabe, Langkah Makin Menantang

jpnn.com - Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed berhasil mengamankan tempat di perempat final French Open 2026.

Tunggal putra Indonesia itu menyingkirkan wakil Jepang Koki Watanabe di Arena Grand Paris, Kamis (22/10/2026).

Ubed menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-14.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena menjadi kali pertama bagi Ubed menembus babak delapan besar turnamen berlevel Super 750.

Ubed tak Ingin Berpuas Diri

Meski berhasil mencatatkan pencapaian baru, Ubed menegaskan bahwa dirinya belum ingin berpuas diri.

Pemain berusia 19 tahun itu bertekad menjaga performa dan mempersiapkan diri sebaik mungkin demi melanjutkan perjalanan di French Open 2026.

"Bersyukur dan senang bisa ke perempatfinal pertama di Super 750, tetapi belum puas juga, saya akan berusaha dan bersiap lagi untuk besok. Semoga bisa memberikan yang terbaik dan melaju ke semifinal," ucapnya.

Tantangan berikutnya bagi Ubed ialah menghadapi Chi Yu Jen atau Chou Tien Chen, dua wakil Chinese Taipei yang akan memperebutkan tiket ke perempat final.