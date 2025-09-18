Fresh Track 5K 2025, Peserta Harus Tanam Pohon Mangrove
jpnn.com, JAKARTA - Lomba lari, Fresh Track 5K 2025 akan digelar di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 8 November 2025.
Kegiatan tersebut ditargetkan bakal diikuti 2.500 peserta sekaligus menjadi upaya membudayakan gaya hidup sehat (eco conscious) dan berkelanjutan.
"Kami menargetkan tahun kedua ini setidaknya bakal diramaikan 2.500 peserta, apalagi tahun lalu sukses diikuti sekitar 2.000 peserta," kata Marketing Officer PT Supra Boga Lestari Tbk, Elsa Dian Trifani saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/9).
Menurutnya, ajang lari sejauh 5 kilometer kali ini akan menyajikan sejumlah hal unik.
Selain digelar pada malam hari (night run), Fresh Track 5K 2025 merupakan bagian dari perayaan HUT ke-27 Ranch Market dan Farmers Market ke-18.
"Tahun ini kami usung tema Run, Celebrate, and Glow, dan lebih unik lagi karena ajang lari ini digelar malam hari," ujarnya.
Ajang lari tersebut akan memulai flag off atau start lomba pada pukul 19.15 WIB di Plaza Barat GBK. Registrasi peserta dimulai pada 18.15 WIB.
Dipilihnya Gelora Bung Karno sebagai lokasi acara Fresh Track 5K 2025 dikarenakan lokasi ini merupakan titik berkumpulnya para runner di Jakarta. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan lokasi store Ranch Market Senayan Park.
Fresh Track 5K 2025, lomba lari unik karena setiap peserta yang finish diminta menanam satu pohon mangrove.
