FreshIN 3.0 dan VoxIN AC dari TCL Bikin Udara di Ruangan Lebih Sehat

jpnn.com, JAKARTA - TCL, merek elektronik global terkemuka menghadirkan TCL FreshIN 3.0 AC inovasi pendingin udara generasi terbaru yang dirancang khusus untuk memurnikan dan menjaga kualitas udara dalam ruangan secara optimal.

Mengusung teknologi sirkulasi udara segar terkini dan sistem penyaringan mutakhir (multi-layer filtration), TCL FreshIN 3.0 AC mampu menyaring polutan serta memasok udara segar dari luar ke dalam ruangan, memastikan keluarga di rumah selalu menghirup udara yang aman, nyaman, dan sehat.

TCL FreshIN 3.0 AC dirancang dengan keunggulan FreshIN+ Technology yang berfokus pada pemurnian udara secara menyeluruh. Mengandalkan sistem Filter QuadruPuri, pendingin udara ini mampu menyaring hingga 97,66% partikel PM2.5, alergen, serta bau tidak sedap, sekaligus menjaga kelembapan ruangan tetap optimal. Pengguna juga dapat memantau kualitas udara di dalam rumah secara langsung melalui indikator visual berwarna yang terintegrasi pada unit.

Melengkapi teknologi tersebut, TCL FreshIN 3.0 AC dilengkapi QuadruPuri Filters, sistem penyaringan empat lapis yang terdiri dari Preliminary Filter, Silver Ion Antibacterial Layer, HEPA High Efficiency Filter, dan High-Density Filter. Keempat lapisan ini bekerja secara bertahap untuk membantu menyaring debu, partikel halus, dan kontaminan udara sebelum udara segar dialirkan ke dalam ruangan.

Proses pertukaran udara segar juga membantu memperbaiki kondisi udara di dalam ruangan, termasuk mendukung peningkatan kadar oksigen dan keseimbangan kelembapan, sehingga lingkungan rumah terasa lebih segar dan nyaman.

Selain memurnikan udara, TCL FreshIN 3.0 AC menghadirkan kenyamanan pendinginan tingkat tinggi melalui fitur Gentle Breeze. Dilengkapi dengan 1.422 lubang mikro dan 18 bilah Soft Wind, udara dingin disebarkan secara lembut dan merata tanpa menghembus langsung ke tubuh pengguna.

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Operasionalnya pun sangat hening dengan tingkat kebisingan rendah hingga 16 dB, sehingga menjaga kestabilan suhu ruangan dan memberikan kenyamanan tidur yang maksimal. Dari sisi efisiensi dan perawatan, unit ini dibekali teknologi TCL-AI Energy-Saving yang memanfaatkan kecerdasan buatan prediktif untuk menghemat daya hingga 70% dibandingkan AC standar biasa dan lebih dari 37% dibandingkan AC inverter lainnya.

Tak kalah penting, kemudahan perawatan serta kebersihan udara dijamin melalui fitur pembersihan otomatis (self-cleaning) pada unit indoor dan outdoor. Lewat kombinasi 3 Langkah Pembersihan Otomatis (Penghilang Embun, Pembekuan, dan Pemsterilan) serta teknologi inovatif Reverse Clean, perangkat secara mandiri dapat menghilangkan debu dan kotoran yang menempel pada unit indoor maupun outdoor agar performa pendinginan dan kualitas udara tetap higienis serta optimal sepanjang waktu.