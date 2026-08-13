Fresqa Bistro Batiqa Hotel Punya Menu Baru, Kuat dan Mudah Dikenali
jpnn.com - BATIQA Hotel Palembang berinovasi dalam menghadirkan pengalaman kuliner bagi para tamunya.
Melalui Fresqa Bistro, hotel ini resmi meluncurkan rangkaian menu Signature Dish dan Signature Drink yang menawarkan cita rasa khas dengan sentuhan modern.
Peluncuran menu baru tersebut menjadi bagian dari strategi Batiqa Hotels dalam memperkuat identitas kuliner di seluruh jaringan hotelnya.
Melalui konsep ini, setiap tamu diharapkan dapat menikmati pengalaman kuliner yang konsisten, baik saat berkunjung ke Palembang maupun kota lain yang memiliki jaringan Batiqa Hotels.
Beragam hidangan khas diperkenalkan dalam peluncuran tersebut, di antaranya Arsik Kakap Baramundi, Dori Sambal Dabu-dabu, Tahu Cabe Garam, dan Otak-Otak Kenangan.
Untuk kategori minuman, tersedia Kunyit Asam Squash dan Lembayung Rasa yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para penikmat kuliner.
Restaurant & Banquet Manager Batiqa Hotel Palembang Bobby Andrean menerangkan bahwa kehadiran menu signature merupakan bentuk komitmen perusahaan dalan menciptakan identitas kuliner yang kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat.
"Kami berharap menu ini tidak hanya dinikmati oleh tamu hotel, tetapi juga dapat menjadi pilihan kuliner bagi masyarakat Palembang," tutur Bobby, Kamis (13/8).
Nikmati sensasi menu andalan terbaru FRESQA Bistro. Sajian khas BATIQA Hotel Palembang ini siap memanjakan para pecinta kuliner dengan cita rasa yang menggoda.
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