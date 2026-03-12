menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Freya JKT48 Minta Jadwal Ulang, Polisi Tunda Pemeriksaan

Freya JKT48 Minta Jadwal Ulang, Polisi Tunda Pemeriksaan

Freya JKT48 Minta Jadwal Ulang, Polisi Tunda Pemeriksaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raden Rara Freyanashifa Jayawardana alias Freya JKT48 di Jakarta, Senin (5/2/2024). Foto: ANTARA/Abdu Faisal/am.

jpnn.com - Personel JKT48, Raden Rara Freyanasifa Jayawardana atau dikenal Freya tak jadi menjalani agenda klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan, hari ini (12/3).

Dia dijadwalkan pemeriksaan terkait laporan yang dibuatnya atas dugaan penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun, perempuan 20 tahun itu ternyata meminta agar agenda klarifikasi itu dijadwalkan ulang.

Baca Juga:

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah.

"Yang bersangkutan minta dijadwal ulang," ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi awak media, Kamis.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan Freya bakal memberikan keterangan klarifikasi.

Baca Juga:

Sebab, belum ada info mengenai penjadwalan ulang agenda klarifikasi itu.

"Belum ada info," kata Iskandarsyah.

Personel JKT48, Raden Rara Freyanasifa Jayawardana atau dikenal Freya tak jadi menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, hari ini (12/3).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI