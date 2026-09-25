Friderica Bilang Indonesia Memasuki Fase Populasi Menua

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan Indonesia saat ini memasuki fase aging population.

Fase ini ditandai dengan proporsi penduduk lanjut usia yang mencapai 11,97 persen atau melampaui ambang batas 10 persen untuk kategori aging population.

Tren ini diperkirakan semakin kuat dengan proyeksi proporsi penduduk lanjut usia mencapai sekitar 20,31 persen pada 2045.

Karena itu, OJK mendorong penguatan ekosistem dana pensiun seiring Indonesia yang mulai memasuki fase populasi menua atau aging population.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki keuntungan berupa demographic dividend dengan sekitar 68,94 persen penduduk berada dalam usia produktif.

"Artinya apa? Artinya kita memiliki jendela kesempatan yang sangat penting, tentunya untuk mendorong masyarakat usia produktif untuk mulai mempersiapkan masa pensiun sejak kini sebelum tekanan demografi itu akan semakin besar," ujar Friderica atau yang akrab disapa Kiki dalam Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 di Jakarta, Jumat (25/9).

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Dari sisi industri, Kiki mengatakan perkembangan dana pensiun juga menunjukkan tren positif.

Jumlah peserta dana pensiun meningkat dari sekitar 27,27 juta orang pada 2022 menjadi 30,67 juta orang per Juli 2026. Sementara itu, total aset industri dana pensiun telah mencapai sekitar Rp1.699,99 triliun.