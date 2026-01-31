Friderica Widyasari Dewi Terpilih Jadi Ketua dan Wakil Ketua OJK

menu
Friderica Widya Sari. Foto: Instagram/fridericawidyasari

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk dua Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK (ADK), menyusul mundurnya empat petinggi sekaligus.

Penunjukan Pejabat Pengganti ADK tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, pada Jumat (30/1).

Hasil rapat, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru. 

Friderica Widyasari Dewi didapuk untuk menggantikan posisi Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara.

Sementara itu, posisi I. B. Aditya Jayaantara digantikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Hasan Fawzi.  

Hasan Fawzi terpilih untuk mengisi jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 

OJK menekankan penunjukkan pejabat pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.

