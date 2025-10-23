Frisian Flag Indonesia Gandeng IBI Jawa Tengah Perkuat Peran Bidan Cegah Stunting

jpnn.com, SEMARANG - PT Frisian Flag Indonesia (FFI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat dengan berkolaborasi bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah dan DokterIN.

Ketiganya menggelar seminar bertajuk “Optimalisasi Peran Bidan dalam 1.000 HPK: Mencegah Stunting dan Mendukung Perkembangan Otak Anak Menuju Indonesia Emas 2045.”

Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan.

Kekurangan gizi, perawatan tidak optimal, dan minimnya stimulasi pada fase ini dapat menyebabkan stunting dan gangguan perkembangan otak. Melalui kegiatan edukatif ini, FFI dan para mitra ingin memperkuat peran bidan sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting sejak dini.

Seminar yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas bidan, tenaga kesehatan, dan akademisi.

Acara bertujuan meningkatkan kapasitas bidan dalam memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif terhadap stunting serta gangguan perkembangan otak anak.

“Bidan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai tenaga kesehatan tetapi juga pendamping utama bagi ibu dan keluarga. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat kompetensi bidan agar siap menghadapi tantangan stunting, sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045,” ujar Dr. Istirochah, S.SiT, Bd, M.Kes, Ketua IBI Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sesi talkshow, dr. Farid Agung Rahmadi, MsiMed, SpA, menjelaskan pentingnya asupan DHA selama masa 1.000 HPK.