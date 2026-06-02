Frisian Flag Indonesia Rayakan World Milk Day 2026, Ini Pesannya
jpnn.com, JAKARTA - Memperingati World Milk Day (Hari Susu Sedunia) sekaligus Hari Susu Nusantara, Frisian Flag Indonesia mengajak masyarakat menjadikan minum susu sebagai bagian dari kebiasaan sehat sehari-hari untuk mendukung kesehatan fisik dan mental keluarga Indonesia di setiap tahap kehidupan.
Diperingati setiap tanggal 1 Juni, World Milk Day secara global menjadi pengingat pentingnya susu sebagai salah satu sumber nutrisi yang berperan dalam mendukung kualitas hidup masyarakat, yang juga dirayakan bersamaan dengan Hari Susu Nusantara.
Bagi Frisian Flag Indonesia, momentum ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mewujudkan semangat Nourishing Indonesia melalui kolaborasi dari hulu hingga hilir.
Marketing Director Frisian Flag Indonesia (FFI) Intan Ayu Kartika mengatakan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat perlu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari, termasuk menerapkan pola makan gizi seimbang, minum susu dan gerak aktif.
“World Milk Day menjadi selalu menjadi momentum penting bagi kami untuk kembali mengajak keluarga Indonesia untuk bangun generasi yang lebih sehat, penuh semangat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, termasuk minum susu. Kami akan senantiasa memberikan edukasi akan kandungan dan manfaat susu untuk setiap tahap kehidupan mulai dari Omega 3 dan 6 serta DHA untuk dukung pertumbuhan otak di masa anak- anak, kemudian Vitamin D dan Kalsium untuk tubuh kuat dan aktif serta menjaga daya tahan tubuh di masa selanjutnya," kata Intan.
"Sejalan dengan tujuan perusahaan Nourishing Indonesia, Frisian Flag Indonesia tidak hanya menghadirkan rangkaian produk susu bernutrisi dalam berbagai format untuk semua anggota keluarga, tetapi juga membangun ekosistem berkelanjutan hulu-hilir bersama koperasi susu yang menaungi lebih dari 30 ribu peternak sapi perah lokal, didukung teknologi pengumpulan susu segar dan produksi modern, hingga inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen di setiap tahap kehidupan,” ujar Intan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kesiapan fasilitas produksi Frisian Flag Indonesia di Cikarang yang mulai beroperasi pada 2024.
Pabrik berteknologi modern berkelanjutan dengan luas 25,4 hektare atau setara dengan lebih dari 35 lapangan sepak bola ini memiliki kapasitas produksi hingga 700 juta kilogram produk susu per tahun untuk memenuhi kebutuhan ratusan juta konsumen di Indonesia.
