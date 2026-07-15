Frislly Herlind Cerita Soal Gangguan Mistis Saat Syuting Film Sajen Satu Suro

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Frislly Herlind membintangi film horor berjudul Sajen Satu Suro.

Dia mengungkapkan, lokasi syuting yang digunakan merupakan bangunan asli yang sudah lama kosong.

"Kami itu syutingnya di lokasi yang real benar-benar rumahnya itu rumah kosong. Aku juga enggak ngerti kenapa mungkin Pak Agus sama Pak Gatot mau bikin teman-teman semua ngerasain kalau mereka itu memang ada di sana," ujar Frislly Herlind di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7).

Dia lantas menceritakan kejadian aneh yang sempat dialami saat proses syuting.

Frislly mengatakan, mesin pembangkit listrik atau genset di lokasi tiba-tiba mati secara berulang kali tanpa alasan teknis yang jelas.

"Pada saat kami syuting ada adegan yang lumayan berat untuk kami berempat. Tapi pada saat itu tiba-tiba gensetnya tuh mati, mati beberapa kali. Dan sampai akhirnya orang lokal di sana kasih tahu kalau kayaknya sajennya kurang," tuturnya.

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Namun uniknya, masalah itu bisa teratasi setelah pihak produksi mengikuti saran dari warga setempat.

Adapun warga setempat menyarankan untuk menyiadakan sesajen.