Frogs Indonesia-Matador Lectro Berkolaborasi Kembangkan Baterai Lokal untuk Drone

jpnn.com, JAKARTA - Frogs Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan industri drone lokal terhadap komponen impor, khususnya baterai lithium polymer asal China.

Perusahaan asal Bantul ini resmi menjalin kerja sama dengan Matador Lectro, produsen baterai asal Sidoarjo, Jawa Timur, guna memperkuat rantai pasok nasional.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemandirian industri drone dalam negeri.

Direktur Frogs Indonesia Asro Nasiri mengatakan, penggunaan baterai lokal merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri (TKDN) serta memperkuat daya saing produk nasional.

“Kami ingin menunjukkan bahwa teknologi drone buatan Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri, tanpa harus bergantung pada bahan impor,” ujar Asro, dalam keterangannya, Minggu (2/11).

Chief Executive Officer Matador Lectro Wisnu Primaharsono menambahkan, perusahaannya siap mendukung kebutuhan Frogs Indonesia melalui pengembangan baterai lithium polymer yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan drone produksi lokal.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa industri baterai nasional siap berperan dalam ekosistem teknologi tinggi,” katanya.

Apabila kemitraan ini berjalan sesuai rencana, Frogs Indonesia akan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi drone dengan baterai lokal secara massal.