menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » FSGI Kritik Tajam Soal Banyak Siswa Keracunan Akibat Program MBG

FSGI Kritik Tajam Soal Banyak Siswa Keracunan Akibat Program MBG

FSGI Kritik Tajam Soal Banyak Siswa Keracunan Akibat Program MBG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi, pekerja sedang mengemas paket makan siang di dapur MBG. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik berbagai permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan kesalahan dapur MBG dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik masuk dalam kategori kesalahan badan, yakni dapur MBG atau SPPG.

Oleh karena itu, penghentian aktivitas dapur MBG adalah kebijakan manajemen. Tujuannya, memperbaiki pelayanan yang berlangsung sesaat.

Baca Juga:

“Keracunan yang dialami bagi peserta didik akibat mengonsumsi makanan yang disediakan oleh dapur MBG adalah kesalahan layanan oleh badan dalam negara yang dapat dituntut ganti kerugian kepada negara berupa perbaikan dan pemulihan kesehatan dan kompensasi tertentu,” ucap Retno dalam keterangannya, pada Kamis (2/10).

FSGI juga mempunyai catatan dan kritik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Pertama, MBG dinilai memakai Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) namun tidak tunduk pada Peraturan Presiden Barang dan Jasa.

Baca Juga:

Retno bilang bahwa penggunaan dana menjalankan program MBG untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat masih murni berada dalam kekuasaan lembaga politik.

Kebijakan pemerintah juga berbeda dengan pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah yang tunduk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang prosedur pengadaannya di antaranya dilakukan dengan lelang atau tender, ada pelaporan menggunakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan diawasi oleh BPK.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik berbagai permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI