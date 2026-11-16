FSP BUMN Bersatu Dukung Dasco Jadi Wapres Pendamping Prabowo

jpnn.com - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendukung Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI periode 2026–2029 mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta rekam jejaknya dalam memperjuangkan aspirasi pekerja, mengawal transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan merespons berbagai persoalan strategis perekonomian nasional.

FSP BUMN Bersatu menilai Dasco yang menjabat wakil ketua DPR RI memiliki kapasitas komunikasi politik dan kemampuan membangun koordinasi antarlembaga yang dibutuhkan dalam mendukung pemerintahan. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan dukungan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan juga melihat pengalaman dan keterlibatan Dasco dalam sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja, stabilitas ekonomi, serta masa depan BUMN.

Menurutnya, Dasco merupakan salah satu figur politik yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari organisasi pekerja dan buruh, pemerintah, DPR, hingga kalangan dunia usaha.

"Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pekerja BUMN, kami melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman, kapasitas komunikasi, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi kami untuk memberikan dukungan agar beliau dapat mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Arief Poyuono, Senin (16/11/2026).

Salah satu pertimbangan utama FSP BUMN Bersatu adalah keterlibatan Dasco dalam membangun komunikasi dengan kalangan pekerja dan serikat buruh, khususnya terkait persoalan perlindungan ketenagakerjaan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem pengupahan, dan kesejahteraan pekerja.

Dalam berbagai forum dialog dengan organisasi pekerja, Dasco dinilai mampu mengambil peran sebagai komunikator sekaligus mediator antara aspirasi buruh, pemerintah, DPR, dan pengusaha.