menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » FSP BUMN Bersatu Dukung Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

FSP BUMN Bersatu Dukung Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

FSP BUMN Bersatu Dukung Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (12/8). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan yang baru, pimpinan DPR RI mengundang perwakilan sejumlah organisasi buruh untuk memberikan masukan.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu adalah salah satu dari sekitar 30 organisasi yang hadir dalam kegiatan di ruang sidang Badan Musyawarah DPR RI tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa mewakili parlemen.

Baca Juga:

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai memang sudah waktunya RUU Ketenagakerjaan direvisi. Pasalnya, pola, pelaku dan ekosistem usaha juga telah berubah.

“Kami FSP BUMN Bersatu mendukung secara positif RUU Ketenagakerjaan ini, karena memang ekosistem dan pelaku usaha sudah mengalami perubahan. Maka aturannya pun harus berubah, dan semua berujung pada produktifitas serta kemajuan perekonomian nasional," ujar Ketum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono kepada wartawan, Kamis (13/8).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya mengaku senang dan bangga atas kehadiran perwakilan organisasi buruh dalam acara tersebut.

Baca Juga:

“Saya selaku wakil rakyat menghargai, senang dan bangga atas hadirnya kawan-kawan diacara ini, Semoga semua niat baik kita bisa berujung baik juga," kata Sufmi Dasco Ahmad. (dil/jpnn)


Berita Selanjutnya:
FSP BUMN Bersatu Dukung RUU Ketenagakerjaan yang Adaptif dengan Perubahan Ekosistem Berusaha

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai memang sudah waktunya RUU Ketenagakerjaan direvisi


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI