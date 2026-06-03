FSP BUMN IRA Desak Danantara Jangan Angkat Pejabat yang Abaikan Hak Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA) mendesak pemerintah, Danantara, dan manajemen BUMN segera menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di PT Pindad, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Indofarma Global Medika (IGM).

Sikap tersebut disampaikan setelah FSP BUMN IRA menyampaikan pengaduan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI terkait tunggakan hak pekerja, dugaan union busting, serta belum jelasnya penyelesaian hak ratusan eks karyawan BUMN.

Ketua Umum FSP BUMN IRA Sutisna menegaskan PT Pindad harus segeramenyelesaikan pembayaran pesangon pensiunan, kewajiban SPPD, dan utang kepadakoperasi pekerja.

"Hak pekerja dan pensiunan bukan angka dalam laporan keuangan. Itu adalah hak yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi maupun restrukturisasi," tegas Sutisna.

FSP BUMN IRA juga mempertanyakan keputusan Danantara mengangkat Direktur Utama PT Pindad sebagai Chief Technology Officer (CTO) di tengah masih adanya persoalan hakpekerja yang belum terselesaikan.

"Danantara harus menjelaskan standar moral dan tata kelola yang digunakan. Jabatanstrategis semestinya diberikan kepada figur yang memiliki rekam jejak menghormati hakpekerja dan menyelesaikan kewajiban perusahaan secara bertanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, FSP BUMN IRA menyoroti nasib sekitar 400 eks karyawan dan pensiunan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang hingga kini belum memperoleh kepastianpembayaran pesangon dan hak-hak lainnya pasca kepailitan perusahaan.

Menurut Federasi, pekerja tidak boleh menjadi korban kegagalan tata kelola dan kesalahanmanajemen yang telah terbukti berujung pada proses hukum terhadap sejumlah mantanDireksi dan Pejabat Indofarma Group.