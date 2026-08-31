FSP BUMN-IRA Dukung Rekrutmen Direksi BUMN dari Internal, Minta Dua Direksi Asing Garuda Dievaluasi
jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN-IRA) menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen penataan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar semakin profesional dan terbebas dari praktik korupsi.
FSP BUMN-IRA juga mendukung langkah Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara dalam melakukan penataan BUMN, termasuk kebijakan terkait rekrutmen dan penempatan jajaran direksi.
Ketua Umum FSP BUMN-IRA Sutisna mengatakan pihaknya mendorong agar kandidat direksi BUMN lebih banyak berasal dari internal perusahaan.
Menurutnya, banyak karyawan BUMN yang memiliki pengalaman panjang dan kompetensi memadai karena meniti karier dari level staf hingga menduduki posisi manajerial, seperti manager, general manager hingga vice president.
"Sesungguhnya di internal BUMN-BUMN banyak karyawan yang berkarier dari level staf, manager, general manager hingga vice president yang profesional dan berintegritas," demikian pernyataan FSP BUMN-IRA dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
FSP BUMN-IRA meminta BP BUMN dan Danantara mempertimbangkan potensi sumber daya manusia dari dalam negeri dalam memilih jajaran direksi BUMN.
Federasi tersebut juga menyampaikan keberatan terhadap penempatan warga negara asing sebagai direksi BUMN. Mereka menilai masih banyak putra-putri Indonesia yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Minta Dua Direksi Asing Garuda Dievaluasi
FSP BUMN-IRA menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen penataan tata kelola BUMN agar semakin profesional dan terbebas dari praktik korupsi.
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