FSPPG K-Sarbumusi Berikan Beasiswa kepada 186 Anak Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (FSPPG-K-Sarbumusi) kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyerahkan beasiswa pendidikan kepada anggotanya.

Penyerahan beasiswa ini dilaksanakan dalam sebuah acara yang berlangsung di Auditorium Yayasan Matsushita Gobel, Sabtu (20/12).

Penyerahan Beasiswa ini kerjasama dengann Koperasi Karyawan Kelompok GOBEL.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Tanggapi Isu Pemangkasan Beasiswa Gratispol

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Decky Haedar Ulum, pemilik perusahaan Kelompok Panasonic Gobel Abdullah Gobel, Presiden K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin, jajaran pimpinan perusahaan Kelompok Panasonic Gobel, pengurus serikat pekerja anggota serta para penerima beasiswa.

Mustar Kai, Ketua Umum Kopkar GOBEL menyampaikan beasiswa ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan sudah diberikan 1.894 anak dengan total Rp 2,78 miliar.

Pada tahun 2025 ini sebanyak 186 anak yang menerima beasiswa, terdiri SD 72 anak, SLTP 43 anak, SLTA 32 anak dan perguruan tinggi 38 anak dan anak berkebutuhan khusus 1 orang.

Djoko Wahyudi, Presiden FSPPG-K-Sarbumusi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian serikat terhadap pendidikan anggota dan keluarganya.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja serta daya saing di masa depan.