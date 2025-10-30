FT UI Menggaungkan Inovasi AI di QiR 2025 Demi Membangun Masa Depan

jpnn.com - JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI) terus memperkuat kontribusi dalam riset dan inovasi teknologi global. Salah satunya melalui The 19th International Conference on Quality in Research (QiR) 2025 di Yogyakarta, pada 27-28 Oktober lalu.

Konferensi yang mengusung tema “Empowering Indonesia Through AI-Driven Innovation and Solutions for a Better Future”, itu menjadi wadah pertemuan para ilmuwan, akademisi, dan profesional dari lebih 20 negara, membahas peran kecerdasan buatan (AI) dalam membangun masa depan.

Lebih dari 270 peneliti mempresentasikan hasil riset mereka di berbagai bidang teknik dan arsitektur.

Tahun ini, FT UI berkolaborasi dengan FT Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai co-organizer yang menghadirkan forum multidisiplin mempertemukan akademisi, industri, dan pembuat kebijakan.

Selain konferensi utama, QiR 2025 juga diselenggarakan bersamaan dengan The 10th International Symposium on Biomedical Engineering (ISBE) dan The 10th Indonesia–Japan Joint Scientific Symposium (IJJSS).

Melalui sinergi tiga konferensi besar itu, QiR 2025 menjadi ajang strategis memperkuat jejaring akademik dan riset internasional, termasuk kolaborasi jangka panjang antara UI dan mitra universitas di Jepang, seperti Chiba University dan Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT).

Rektor UI Prof. Heri Hermansyah menekankan pentingnya inovasi berbasis kecerdasan buatan untuk mempercepat transformasi nasional menuju kemandirian teknologi.

“Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tengah giat mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan produktivitas industri, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” ucap Heri.